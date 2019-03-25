الاتحاد السعودي يعلن دعمه الكامل لسلمان آل خليفة

كشف اتحاد الكرة السعودي، يوم الاثنين، دعمه الكامل للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الانتخابات المقررة في 6 أبريل المقبل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال الاتحاد السعودي في بيان صحافي: يأتي ذلك انطلاقا من اطلاع الاتحاد على برنامج الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة للسنوات الأربع المقبلة.

وأضاف: يؤكد الاتحاد السعودي ثقته بأن يواصل الشيخ سلمان عمله الدؤوب بعد فوزه في الانتخابات المقبلة في قيادة كرة القدم بالقارة الآسيوية لآفاق بعيدة من النجاحات، بما يسهم في تطويرها في مختلف الجوانب وعلى كافة الصعد.