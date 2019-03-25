الهلال يفقد 11 نقطة في "محيط الرعب"

شهدت نتائج الهلال داخل ملعب جامعة الملك سعود وخارجه تبايناً واضحاً هذا الموسم، بعدما أهدر متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 11 نقطة داخل ميدانه من أصل 15 نقطة فقدها بعد مرور 24 جولة من المسابقة.

ولعب الهلال 11 مباراة في ملعبه الملقب بـ"محيط الرعب" فاز في 6 مباريات وخسر واحدة أمام الحزم، مقابل 4 تعادلات آخرها أمام أحد متذيل الترتيب، وهي المباراة الوحيدة التي لم يسجل بها الهلال هذا الموسم.

ولم يفرط الهلال خارج ملعبه سوى في 4 نقاط من تعادلين، بينما حقق 11 انتصاراً، وسجل 33 هدفاً، وهو معدل أعلى من الأهداف التي سجلها داخل ملعب جامعة الملك سعود.