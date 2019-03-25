تذكرة الديربي.. أغلى من قمم أوروبا ونهائي ليبرتادوريس

فاقت قيمة أعلى تذكرة لديربي الرياض بين النصر والهلال، العديد من المباريات الأوروبية في أكبر مسابقات العالم، بجانب مواجهتي نهائي كأس ليبارتادوريس الذي أقيم في مدريد الإسبانية ونهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وأعلن نادي النصر، صباح يوم الاثنين، عن أسعار تذاكر "ديربي الرياض" الذي يجمعه بالهلال يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصلت أعلى تذكرة في المباراة إلى 5000 ريال سعودي بالنسبة لفئة "ذهبي" وهو ما يعادل 1200 يورو تقريبا، فيما بلغ سعر تذكرة منصة "فضي" 2500 ريال، وحدد بقية التذاكر بـ 40 ريالا للموحدة والمكان المخصص للعائلات.

وتفوقت مباراة الديربي من ناحية الأسعار على قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند التي ستقام في السادس من أبريل المقبل، وبالرغم من أن اللقاء سيكون حاسما ومؤثرا على صراع الفريقين في الدوري، إلا أن أغلى تذكرة وصلت إلى 675 يورو في المباراة التي يحتضتنها استاد أليانز أرينا.

وتفاوتت أسعار مباراة يوفنتوس وميلان التي ستقام ضمن منافسات الدوري الإيطالي في السادس من أبريل المقبل، ووصل أعلى سعر إلى 250 يورو في القمة التي تقام على ملعب "أليانز ستاديوم".

وارتفعت أسعار تذاكر ديربي الرياض أيضا عن مباراة ميلان ولاتسيو المقرر إقامتها في 13 أبريل المقبل ضمن منافسات "سيريا أ" والتي بلغت فيها قيمة أعلى تذكرة 186 يورو، في حين أعلن نادي إنتر ميلان عن تذاكر مباراته ضد يوفنتوس المقرر إقامتها في 27 أبريل، وبلغ سعر أعلى تذكرة في اللقاء 475 يورو.

وعلى صعيد الكرة الإسبانية، حدد برشلونة عن أسعار تذاكر مباراته أمام أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها في السادس من أبريل المقبل، وبلغ سعر أعلى تذكرة "830 يورو"، علما أن أسعار تذاكر مواجهة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة الأخيرة في نصف نهائي كأس الملك وصلت إلى 1500 يورو، في حين تراوحت مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مطلع مارس الجاري ما بين 150 إلى 500 يورو.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد عن أسعار تذاكر مواجهته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة وبلغت أغلى تذكرة 85 يورو، فيما أعلن برشلونة عن أسعار مباراة الإياب التي وصلت فيها أغلى تذكرة إلى 1420 يورو، مع تقديم العديد من الخدمات الخاصة بهذه الفئة قبل وبعد المباراة.

ووصلت أسعار مباراة نهائي ليبارتادوريس، وصلت إلى 300 يورو لأعلى تذكرة، و80 يورو لأقل سعر خلال النوافذ العادية المتاحة عبر الإنترنت ومنافذ البيع، فيما بلغت قيمة تذكرة كبار الشخصيات، 1950 درهماً لنهائي مونديال الأندية الذي جمع ريال مدريد الإسباني بفريق العين الإماراتي أواخر ديسمبر الماضي.