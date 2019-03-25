غينيا الاستوائية.. دولة انضمت إلى "فيفا" قبل 33 عاماً

احتفلت جمهورية غينيا الاستوائية، منتصف أكتوبر الماضي بمرور 50 عاما على استقلالها، بعد أن كانت مستعمرة إسبانية في منتصف القرن التاسع عشر.

وتتشابه غينيا الاستوائية في الاسم مع جمهوريتي غينيا وغينيا بيساو لكنها تبقى بعيدة كل البعد عنهما جغرافيا، وهي تقع وسط غرب القارة السمراء تطل على المحيط الأطلسي غربا ويحدها الغابون شرقا وجنوبا والكاميرون شمالا، وتعد واحدة من أصغر الدول الأفريقية مساحة بـ28 ألف كيلو متر مربع ويفوق عدد سكانها 900 ألف نسمة.

وتأسس اتحاد الكرة في هذا البلد في عام 1960 وانضم رسميا للاتحاد الدولي"فيفا" في عام 1986، وتعود أول مشاركة رسمية للمنتخب إلى نهائيات "كان" في عام 1990 بالجزائر، وأفضل نتيجة حققها هو بلوغ المربع الذهبي على أرضه قبل 4 سنوات بعدما تجاوز منتخب تونس في ربع النهائي، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها غينيا الاستوائية البطولة بعد تلك التي نظمتها مناصفة مع الغابون في عام 2012.

ولم تتأهل غينيا الاستوائية إلى كأس العالم ولم تكن لها مشاركات كثيرة في كأس أفريقيا، وفي التصفيات الحالية، فشلت في بلوغ النهائيات واحتلت المركز الثالث في مجموعتها الأولى خلف السنغال ومدغشقر بعد فوزين على السودان وأربع هزائم.

وأبرز النجوم الذين دافعوا عن ألوان المنتخب يحملون جنسيات مختلفة إسبانية وبرازيلية وبرتغالية، يتقدمهم خافيير بالبوا لاعب ريال مدريد السابق، الذي كانت له تجربة في الملاعب السعودية بدفاعه عن ألوان الفيصلي في موسم 2015 - 2016 مسجلا معه 8 أهداف.