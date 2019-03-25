فريق بريطاني يفحص الملاعب.. ويقدم تقريراً لرئيس الهيئة

زار فريق بريطاني متخصص بزراعة الملاعب وصيانتها، الملاعب السعودية بطلب من الهيئة العامة للرياضة للكشف على أراضي الاستادات وصيانتها.

وطلبت الهيئة العامة للرياضة حضور الفريق الذي يضم خبراء متخصصين في زراعة ملاعب كرة القدم وصيانتها، والتقى بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قبل أن يتوجه إلى ملاعب استاد الملك فهد الدولي، واستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وكذلك ملعبا الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، على أن يتم الفريق البريطاني زياراته إلى بقية ملاعب السعودية.

وسيقدم الفريق المختص بصيانة الملاعب وزراعتها تقريراً نهائياً ومفصلاً للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حول حالة كل ملعب بعد الكشف على جميع الأرضيات والاستادات.

وسبق أن وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بإعادة زراعة ملعب استاد الملك فهد الدولي في أواخر يناير الماضي وتم إعادة لعب المباريات عليه منتصف الشهر الماضي، كما وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بإعادة زراعة ملعب الأمير فيصل بن فهد وتم الانتهاء منه في الخامس من فبراير.