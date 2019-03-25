في لقاء ودي.. الأخضر الشاب يخسر بخماسية أمام الأرجنتين

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاماً من نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين على ملعب كارتاغونوفا، ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي الذي يقيمه في مدينة "مرسية" الإسبانية في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.



ودخل المدير الفني خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وخليفة الدوسري، ونايف الماس، وحازم الزهراني، وحامد الغامدي، وإبراهيم محنشي، وخالد الغنام، وسالم السليم، وفرج الغشيان، ونايف الرحيلي.



ويختتم "الأخضر" الشاب يوم الثلاثاء معسكره في مدينة "مرسية" الإسبانية، ضمن تحضيراته لكأس العالم، بعد أن خاض مباراتين تجريبيتين أمام منتخبي الأوروغواي والأرجنتين، وانتهت بخسارته 2-0 و5-0 على التوالي.



الجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت فبراير الماضي قد وضعت المنتخب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.