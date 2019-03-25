لماذا كسر الاتحاد الآسيوي احتكار beIN في السعودية؟

ارتكبت قناة beIN Sports القطرية عددا من المخالفات ما دعا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إيقاف احتكارها لبث المباريات في السعودية.

ووصل عدد المخالفات إلى 11، وهي، عدم امتلاك ترخيص تجاري للعمل في السوق السعودية، وتعيين وكلاء في المدن السعودية بطرق غير شرعية، وعدم تزويد هيئة الإعلام المرئي بالعقود المبرمة مع أصحاب الحقوق، والقيام بممارسات احتكارية تخالف أنظمة حماية المنافسة في السعودية، وفرض شروط على المشتركين لا تكفل حق الاعتراض أو استعادة المال، وإرسال روابط VPN لكسر شبكة الإنترنت المحلية، وتسويق أجهزة استقبال غير مرخصة في السعودية، والحصول على نسخ من الهويات الرسمية للمشتركين، وعدم امتلاك تقنية تشفير تحمي البث من القرصنة وتحفظ حقوق المشتركين، واستغلال بث المباريات في ترويج الدعايات السياسية، وفرض مبالغ إضافية على المشتركين مقابل مشاهدة بعض البطولات.