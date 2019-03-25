مبولحي يجري جراحة ناجحة في باريس ويخضع لبرنامج تأهيلي

أعلن نادي الاتفاق عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها رايس مبولحي، حارس الفريق الأول لكرة القدم، يوم الاثنين، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وخضع الحارس الجزائري لعملية جراحية في إصبع الإبهام، وقال الاتفاق في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي يستغرق 6 أسابيع قبل عودته للملاعب.

وتعرض مبولحي للإصابة في الدقيقة 26 من مباراة الاتفاق والشباب، التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.