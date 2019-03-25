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مدرب المغرب يستبعد أمرابط من ودية الأرجنتين

المصدر: العربية.نت
نور الدين في مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2018
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قال الفرنسي هيرفي رينارد في مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين إن الثنائي نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي وحكيم زياش جناح أياكس الهولندي لن يشاركا في المباراة الودية أمام الأرجنتين يوم 26 مارس الجاري، ضمن أيام فيفا بسبب عدم الجاهزية.

ونقلت وسائل الإعلام المغربية مثل "ماروك نيوز" عن المدرب الفرنسي قوله إن الثنائي لن يشارك في المباراة التي ستحتضنها طنجة، بسبب عدم جاهزيتهما، بعدما تعرضا إلى إصابات طفيفة مع نادييهما.

وكشف عبدالعزيز هفتي طبيب المنتخب المغربي أن عدم جاهزية اللاعبين لا تعني معاناتهما من إصابات مقلقة، مشيراً إلى أن استبعاد أمرابط وزياش جاء كإجراء وقائي.

ويستعد أمرابط للعودة إلى العاصمة السعودية الرياض للانضمام إلى معسكر فريقه استعداداً لمواجهة الهلال في قمة مباريات الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كلمات دالّة

#النصر, #المغرب, #أمرابط, #رينارد

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