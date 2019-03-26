عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

أحمد موسى يتقدم تدريبات النصر استعداداً للهلال

المصدر: العربية.نت
موسى إلى جانب الحارس وليد عبدالله
رابط مختصر

تقدم النيجيري الدولي أحمد موسى تدريبات النصر يوم الثلاثاء استعداداً للمواجهة الحاسمة أمام الهلال يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتذر موسى لمدرب المنتخب النيجيري عن خوض مباراة ودية أمام مصر ضمن أيام فيفا، وتوجه إلى الرياض في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء قبل أن يتقدم اللاعبين الذين واصلوا استعداداتهم لخوض مباراة الديربي.

ومن المنتظر أن يلتحق المغربي نور الدين أمرابط بتدريبات الفريق يوم الأربعاء بعد استبعاده من قائمة منتخب بلاده التي ستواجه الأرجنتين ودياً.

ويحتل النصر المركز الثاني في الترتيب برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال، مع بقاء 5 جولات على نهاية المنافسة.

كلمات دالّة

#النصر, #نيجيريا, #أحمد موسى, #الهلال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر