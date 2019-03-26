أخضر تحت 23 عاماً يبحث عن بطاقة التأهل أمام الإمارات

تتحدد هوية المنتخب المتأهل مباشرة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تستضيفها تايلاند العام المقبل عندما يلاقي المستضيف المنتخب السعودي نظيره الإماراتي يوم الثلاثاء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويملك المنتخبان 6 نقاط من الفوز على المالديف ولبنان، ويتفوق المنتخب الإماراتي بفارق الأهداف نظير فوزه العريض على لبنان في الجولة الأولى.

وسيحصل المنتخب السعودي على البطاقة المباشرة إذا فاز على الإمارات، وأي نتيجة غير الفوز تعني انتظاره حتى نهاية مباريات بقية المجموعات للحصول على بطاقة أفضل 5 من أصحاب المركز الثاني.