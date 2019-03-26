أسترالي النصر يحذر مواطنيه: هذه أصعب مباراة في مسيرتكما

حذر الأسترالي جون ماكين لاعب النصر السابق مواطنيه براد جونز وميلوش ديجينك من صعوبة مباراة ديربي الرياض التي قد يشاركان بها للمرة الأولى هذا الموسم، معتبراً أنهما سيكتشفان مدى صعوبة اللقاء، وربما يكون أصعب ديربي خاضاه في مسيرتيهما.

ولعب ماكين مع النصر موسماً واحداً وبالتحديد في 2010-2011، وخاض مباراتين بقميص الأصفر ضد جاره الأزرق، تعادل في واحدة وخسر الثانية.



وقال اللاعب الدولي السابق، والذي اعتزل كرة القدم الموسم الفائت: ديربي الرياض هو من أكثر المباريات سخونة التي خضتها في مسيرتي المهنية، إنه أمر لا يصدق، أتذكر الضغط الكبير الذي كان يعيشه اللاعبون، والمدرجات المقسومة بالنصفية بين جماهير الناديين.

وواصل: أعرف براد جونز وديجينك جيداً، وهما زميلان في المنتخب الأسترالي، وبالتالي سيبحث كل واحد منهم عن إثبات نفسه على حساب الآخر، حتى لو لمجرد المباهاة بينهما.



وزاد: ديجينك بدأ بشكل رائع مع الهلال وكأنه هناك منذ سنوات، وهو لاعب موهوب للغاية وسبق له خوض مباريات ديربي كبيرة في صربيا، وبراد حارس خبير وشارك في مباريات ديربي في إنجلترا وهولندا، لكن أنا متأكد تماماً أنهما سيجدان مباراة الهلال والنصر القادمة تحمل أجواء رائعة وضغط كبير، أكثر من أي مباراة كبرى خاضاها سابقاً.



وكشف المدافع الأسترالي أنه ما زال يتابع الدوري السعودي حتى بعد رحيله عن المسابقة، وقال: ما زلت أتابع الدوري السعودي وزادت متابعتي بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الأستراليين الذين ينشطون في المسابقة حالياً، أجد أن الهلال لم يتغير، ما زال مهيمناً على البطولات والمنافسة، أما فريقي السابق النصر فاستطاع سد الفجوة الكبيرة بينه وبين غريمه وحقق بعض النجاحات خلال الأعوام الماضية وهو ما يجعلني سعيداً، بسبب جماهير النادي وكذلك زملائي الذي كنا نلعب سوياً رغم أنهم باتوا قلة اليوم.