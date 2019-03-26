الكرواتي زوران يقيم مأدبة عشاء للاعبي الهلال

أقام الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال مأدبة عشاء للاعبي الفريق عقب نهاية تدريبات يوم الثلاثاء، وذلك استعداداً لخوض مواجهة ديربي الرياض أمام النصر يوم الجمعة 29 مارس الجاري.

ونشر حساب الهلال على "تويتر" صور المأدبة التي أقامها المدرب الكرواتي للاعبي الفريق، وذلك قبل 3 أيام من المواجهة الحاسمة على استاد الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيعود زوران، مدرب دينامو زغرب والعين الإماراتي، إلى ديربي الرياض مجدداً، بعدما خاضه مرتين كمدرب للنصر، قبل أن يقدم استقالته من تدريب الأصفر مطلع 2017 ويتوجه إلى الإمارات.

ولعب النصر مباراتي ديربي تحت قيادة الدولي الكرواتي السابق، تعادل في الأولى دورياً 1-1، وكسب نصف نهائي كأس ولي العهد 2-0.

