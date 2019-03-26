باصريح: مباراة الاتفاق تملك "اعتبارات خاصة"

قال بندر باصريح المدير الفني للقادسية، إن مباراة فريقه أمام الاتفاق تحمل طابعا خاصا بالنظر إلى ترتيب كلا الفريقين في جدول ترتيب المسابقة.

ويلتقي الفريقان مساء الخميس المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح باصريح في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة أن فريقه على أتم الاستعداد لخوض تلك المواجهة، مطالبا لاعبيه بضرورة التركيز من أجل حصد الثلاث نقاط.



وأضاف أن هذه المباراة "لها اعتبارات خاصة" بالنسبة للفريقين بحكم ترتيبهما والظروف التي يمر بها كل منهما خلال الفترة الأخيرة.



وأكمل: عملنا على إيجاد الحلول وترتيب الأوراق من أجل تصحيح المسار رغم النقص الذي نعاني منه بسبب الإصابات أو انضمام بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين الموجودين حاليا، هم على قدر المسؤولية بالتأكيد.