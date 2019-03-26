يتعثر الهلال قبل الديربي.. فيخرج بنتيجة إيجابية أمام النصر

جاء الهلال إلى مواجهة الديربي متعثراً بالتعادل أو الخسارة في 15 مناسبة خلال العقدين الأخيرين، لكنه خرج من مواجهة النصر بعد ذلك التعثر بالانتصار 6 مرات على حساب جاره، وتعادل مثلها، بينما خرج غريمه التقليدي منتصراً 3 مرات.

ويلتقي الفريقان في الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهي المواجهة التي ستحدد بطل المسابقة بشكل كبير، كون الفارق بين الناديين نقطتين فقط.

وبينما حقق النصر مجموعة انتصارات متتالية، تعادل الهلال مرتين أمام الوحدة وأحد، ليتقلص الفارق من ست نقاط إلى نقطتين فقط.

المرة الأولى كانت في عام 1999، جاء الأزرق إلى مباراة إياب الموسم شهر مارس من ذلك العام، متعادلاً بهدف لمثله مع الشباب، وأمام الأصفر خرج بنقطة أخرى بهدفي يوسف الثنيان والزامبي أليجا ليتانا، مقابل هدفين لمحمد سالم العنزي وحسين هادي.

وفي ديسمبر من ذلك العام جاء الهلال من خسارة مفاجئة أمام النجمة، ولعب مباراة الديربي في اليوم الثامن في مباراة محمد الدعيع الأولى بقميص الفريق السعودي الأكثر تتويجاً، وانتهت بتعادل سلبي.

وفي موسم 2000-2001، تعادل الهلال مع القادسية سلبياً، وواجه النصر بعدها ليتفوق عليه 2-1 بهدفي ريكاردو الكاتو بيريز، وفي مباراة الإياب التي لعبها الأزرق عقب تعادله بهدف مع الرياض، أنقذه المخضرم يوسف الثنيان من خسارة الديربي أمام النصر بهدف تاريخي سجله في شباك مضحي الدوسري لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.



وتعادل الهلال مع الاتحاد في الجولة التي تسبق مباراة الذهاب لموسم 2001-2002، وخرج بتعادل سلبي مع النصر، وفي الإياب تعادل مع الاتحاد مجدداً قبل أن يفوز النصر 3-2، وهي المرة الأولى التي يفوز بها النصر بعدما يتثر الهلال.

وجاءت مباراة النصر والهلال في إياب موسم 2002-2003 بعد خسارة الأخير بهدفين أمام الأهلي، إلا أنه عوض ذلك بهدفي عبدالله الجمعان في شباك محمد شريفي ليتفوق على جاره بهدفين دون رد.



وفي الجولة الثالثة من موسم 2003-2004 التقى الفريقان بعدما كان الهلال متعادلاً مرتين على التوالي أمام الاتفاق والشباب، وحينها تعادل للمرة الثالثة مع جاره بهدف للعاجي كانديا تراوري مقابل هدف أصفر للبرازيلي كاريوكا.

وخاض الأزرق مباراة إياب موسم 2004-2005 بعد تعادله مع الاتفاق، وخرج بنقطة التعادل من جاره في مباراة سجل بها الأنغولي باولو ديسلفا مقابل هدف للنصراوي سعد الحارثي.



وفي موسم 2008-2009، تعثر الهلال مرتين قبل مواجهتي النصر، الأولى بالتعادل السلبي أمام الأهلي، وعوض ذلك بالفوز على جاره بهدفي ياسر القحطاني وأحمد الفريدي مقابل هدف للبرازيلي إلتون جوزيه، وفي الإياب تعادل بنتيجة بيضاء مع الوطني، وفاز على الأصفر عن طريق ياسر القحطاني وميريل رادوي.



وتعادل الأزرق قبل مواجهة ذهاب موسم 2012-2013، قبل أن يفجر غضبه بشباك الجار بهدفي البرازيلي ويسلي لوبيز وثالث لعبدالله الزوري، مقابل هدف لمحمد السهلاوي.

وفي الإياب تعادل كذلك مع الاتفاق، لكن النصر استفاد للمرة الثانية خلال تلك الفترة من تعثر الجار، عندما هزمه بهدف محمد السهلاوي.

وخرج الهلال بنقطة من الرائد قبل مباراة النصر في إياب موسم 2014-2015، وحقق النصر فوزه الثالث بعد التعثر الأزرق عندما سجل محمد السهلاوي هدف حسم لقب الدوري لمصلحة فريقه.



وسجل الهلال هدفين في مرمى النصر عن طريق سالم الدوسري وإلتون ألميدا في إياب موسم 2015-2016 ليحقق الفوز ويعوض تعثره بالتعادل السلبي أمام القادسية في الجولة التي سبقتها.