آل سويلم.. زبون "لجنة الانضباط" والأكثر دفعاً للغرامات

دخل سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، التاريخ بكونه واحداً من أكثر رؤساء الأندية في تاريخ الدوري السعودي تلقياً للغرامات المالية، قبل أن يكمل عامه الأول كرئيس للنادي العاصمي.

وفرضت لجنة الانضباط عقوبة على آل سويلم يوم الأربعاء قدرها 600 ألف ريال بعد تصريحات تلفزيونية وجدت لجنة الانضباط والأخلاق فيها إساءة تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه، لتضاف إلى مجموعة من العقوبات التي تلقاها رئيس النادي الأصفر.

وبلغ مجموع العقوبات التي فرضت على آل سويلم، الذي ينتهي تكليفه برئاسة النصر نهاية الموسم الجاري، 1.680.000 مليون ريال سعودي، أغلبها كان بسبب تغريدات عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وكانت العقوبة الأولى التي تم توجيهها ضد آل سويلم في شهر أكتوبر من العام الماضي عندما كتب عدة تغريدات ضد التحكيم، وتمت معاقبته بدفع 20 ألف ريال، وبعده بشهرين وتحديداً في ديسمبر 2018 تم تغريمه مرتين، الأولى بسبب تغريدة ضد نادي الهلال وتمت معاقبته بـ20 ألف ريال، والأخرى لانتقاده التحكيم وحصل على العقوبة ذاتها.

وفي يناير الماضي، تمت معاقبة آل سويلم بدفع 20 ألف ريال سعودي بسبب تغريدة ضد نادي الهلال، قبل أن يتلقى الرئيس الشاب العقوبة الأكبر وهي مليون ريال سعودي.

وعاقبت اللجنة آل سويلم بعد عدة تغريدات موجهة ضد قصي الفواز رئيس اتحاد القدم السعودي السابق، قبل أن يظهر في لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي، ويتم معاقبته بدفع 600 ألف ريال عقوبة مالية.