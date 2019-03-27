"فقيه الطبية" ترعى اتحاد جدة لمدة 5 سنوات

أعلن اتحاد جدة عن انضمام مجموعة فقيه الطبية إلى مجموعة الشركات الراعية للفريق الأول لكرة القدم، بعد توقيع عقد الرعاية لمدة 5 سنوات، يوم الأربعاء، بين لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومازن سليمان الرئيس التنفيذي لمجموعة فقيه الطبية.

وقال لؤي ناظر خلال المؤتمر الصحافي: نحتاج إلى تأمين حجم الصرف المالي لكي تستمر كافة ألعاب النادي بما فيها كرة القدم، لذلك هناك عمل جبار ليكون الاتحاد بيئة استثمارية جاذبة، ونتطلع إلى المزيد في المرحلة المقبلة على كافة الألعاب لتطويرها إلى الأفضل.

وأضاف: تمثل اتفاقية الرعاية التكامل بين القطاع الخاص والأندية الرياضية لخدمة الشباب الرياضي، وسعادتي أكبر برعاية المجموعة لبرنامج تطوير أكاديمية النادي لكرة القدم لخمسة أعوام.