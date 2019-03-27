الأهلي يستضيف الرائد بطموح الحصول على المقعد الآسيوي

يسعى أهلي جدة إلى مواصلة انتصاراته وإبقاء حظوظه قائمة في الحصول على مركز آسيوي حينما يستضيف الرائد على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، يوم الخميس، في حين يبحث فريقا الاتفاق وجاره القادسية عن مداواة جراحهما حينما يلتقيان على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي القصيم يلتقي الحزم ضيفه الفتح، ويلعب التعاون أمام الوحدة في صراع المقعد الآسيوي، ويواجه الفيحاء ضيفه الباطن في افتتاح المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الأهلي الى مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الرائد، ونجح الأهلي في العودة إلى سكة الانتصارات في المرحلة السابقة عقب فوزه على ضيفه القادسية 2-1 ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن الشباب الرابع، ويتطلع الرائد إلى مواصلة انتصاراته والابتعاد أكثر عن شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يلتقي الجريحان الاتفاق وجاره القادسية، ويعاني الاتفاق من سوء النتائج في الدوري في المراحل الأخيرة، ولم يعرف الاتفاق طعم الانتصارات في المراحل السبع الأخيرة، حيث تراجع الفريق إلى المركز التاسع برصيد 29 نقطة، ولا يختلف وضع القادسية بل وضعه أكثر صعوبة من جاره حيث يحتل الفريق المركز 11 برصيد 24 نقطة.

وفي القصيم يلتقي الحزم أمام ضيفه الفتح في مواجهة يبحث فيها صاحب الأرض عن ثلاث نقاط تبعده عن مناطق الخطر، ويدخل الحزم المباراة وهو في المركز 12 برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الفيحاء صاحب المركز قبل الأخير، في حين يدخل الفتح المباراة وهو في مركز آمن وبعيد عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يخوض التعاون اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الوحدة، ويبحث التعاون عن مواصلة ضغطه على الشباب صاحب المركز الثالث حيث يحتل المركز الرابع برصيد 43 بقارق نقطة فقط، ويأمل الوحدة في إبقاء حظوظه قائمة في الحصول على مركز آسيوي حيث يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط عن التعاون الرابع.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث الفيحاء عن إيقاف مسلسل الخسائر وإبقاء حظوظه قائمة في البقاء، ويدخل الفيحاء المباراة وهو في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز 13، ويسعى الباطن إلى تحقيق فوزٍ سيبعده كثيراً عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز 14 برصيد 22 نقطة. ‏‫