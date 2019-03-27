الانضباط ترفض احتجاج الهلال ضد العويشير

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، يوم الأربعاء، احتجاج نادي الهلال بخصوص نظامية مشاركة حارس مرمى أحد، عبدالله العويشير، في مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الانضباط في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة في "تويتر": رفض الاحتجاج موضوعا لعدم توفر شرط المادة "1/132" من اللائحة.

ولفتت اللجنة إلى أن الهلال قدم نموذج احتجاج من قبل أمين عام النادي إلى مراقب المباراة عقب نهايتها، ورفضت الانضباط أسباب الاحتجاج الواردة إلى اللجنة في 25 مارس صحبة مرفقاتها.