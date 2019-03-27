الانضباط تعاقب رؤساء أندية الهلال والنصر والشباب

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامات ضخمة على النصر والهلال بسبب "تعليقات مسيئة" من رئيسي الناديين قبل إقامة قمة مرتقبة بينهما يوم الجمعة قد تكون مؤثرة في حسم بطل دوري المحترفين هذا الموسم.



وقالت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي يوم الأربعاء إنها فرضت غرامة قدرها 600 ألف ريال على سعود آل سويلم رئيس النصر بسبب تصريحات فيها إساءة إلى الاتحاد السعودي وبعض لجانه وعدد من منسوبيه بشكل يتنافى مع الأخلاق الرياضية.



ونفى الاتحاد السعودي في بيان منفصل ما ذكره رئيس النصر الأسبوع الماضي بأنه كان وراء إقالة مارك كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام وقال الاتحاد إن العقد بين الطرفين انتهى في فبراير ولا توجد إقالة.



وقررت لجنة الانضباط تغريم الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال 110 آلاف ريال بسبب نشر تغريدة في حسابه على "تويتر" يوم 22 مارس تعليقا على حوار تلفزيوني لرئيس نادي النصر وذلك بشكل فيه إساءة لهذا الأخير على نحو يتنافى مع الأخلاق الرياضية.



وكان رئيس الهلال نشر عدة تغريدات عديدة بعد مقابلة تلفزيونية لرئيس النصر وكتب منها: الاستضافة كانت كرئيس للنصر. الحديث كله عن الهلال.. الهدف هو الانتشار وذاك ليس بجديد.. الهلال يُكبّرك.

وتعرض الهلال لغرامة 80 ألف ريال بسبب إلقاء مشجعيه 10 أدوات باتجاه أرض الملعب أثناء خروج عبد الله العويشير حارس أُحد عقب مباراة الفريقين يوم السبت الماضي، وكان العويشير، المنضم من النصر إلى أحد الشهر الماضي، احتفل بالتعادل مع الهلال وأثار غضب جماهير حامل اللقب وأشعل اشتباكات بين لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للناديين أمام غرف الملابس.

وعوقب خالد البلطان رئيس الشباب بغرامة 110 آلاف ريال بسبب الرد بشكل فيه إثارة للرأي العام بما يخرج عن الأخلاق الرياضية على تصريحات رئيس النصر.

وأكدت لجنة الانضباط أن كل هذه العقوبات قابلة للاستئناف، أما لجنة الاستئناف فوافقت على قبول طعن المصري حسين السيد مدافع الاتفاق على عقوبة سابقة بإيقافه أربع مباريات وتغريمه 40 ألف ريال بسبب ارتكاب أفعال عدوانية تجاه حكم المباراة، وقررت إرجاع ملف القضية إلى لجنة الانضباط.