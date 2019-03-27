ثلاث جبهات.. ترسم مستقبل فوساتي مع الأهلي

مرت تسعة أعوام منذ أن ترك الأورغوياني فوساتي الدوري السعودي بعدما تولى قيادة الشباب، قبل أن يعود مجددا مع الأهلي خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.



وأشرف فوساتي خلال السنوات التسع على خمسة أندية ومنتخب وحيد، حقق فيها لقب دوري أبطال آسيا مع السد القطري وبطولة الدوري البارغوياني مع سيرو بوينتو البارغوياني ولقب الدوري القطري مع فريق الريان.

ولم يدرب صاحب الـ "57 عاما" منذ 2016 قبل أن يجد فرصة تدريب أهلي جدة في فبراير الماضي، وخاض معهم أربع مباريات، وخسر اثنتين أمام النصر والفتح وتعادل مع الاتحاد وفاز على القادسية.

ويصارع فوساتي مع فريقه الأهلي على كسب المواجهات السبع المتبقية، من أجل الحصول على مركز متقدم في جدول الترتيب، خاصة بعدما فقد الأهلي فرصة المنافسة على اللقب مع مدربه السابق الأرجنتيني غويدي، ويتطلع فوساتي إلى وضع بصمته مع الفريق في دوري أبطال آسيا، بعدما كسب مباراته الأولى أمام السد القطري، وخسر الثانية ضد باختكور الأوزبكي.

وتعد بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال ثالث الجبهات التي ينافس فيها الأهلي مع المدرب الأورغوياني، علما بأن فريقه خسر مواجهة ذهاب نصف النهائي أمام الهلال بهدف، وتنتظره مواجهة الإياب في 15 أبريل.