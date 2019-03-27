ستانشيو يثني على عمر السومة.. ويُشيد بمحترفي الهلال

أكد الروماني نيكولاي ستانشيو، لاعب أهلي جدة، أن مستوى الدوري السعودي جذبه للانضمام إلى الأهلي، لاسيما بعدما ضمت الأندية العديد من الأسماء المميزة عالميا، كما أثنى في تصريحات لوسائل إعلام رومانية على مستوى زميله السوري عمر السومة.

وتعاقد الأهلي مع صاحب الـ 25 عاما في نهاية يناير الماضي، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وقال ستانشيو في تصريح نقلته صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية، يوم الأربعاء: قدم لي الأهلي عرضا لم أتمكن من رفضه، وأؤكد أن مستوى الدوري السعودي قوي جدا، والتصور الموجود في أوروبا عن الدوري السعودي غير صحيح.

وأضاف: كان يجب أن أفكر في نفسي ومستقبلي، لذلك وافقت على الانتقال، وعلى سبيل المثال، يتواجد في فريق الأهلي مهاجمين جيدين، مثل عمر السومة لاعب المنتخب السوري، لديه 100 هدف في 102 مباراة، وهناك أيضا التشيلي الدولي كلاوديو بايزا لاعب خط الوسط.

وواصل: المستوى في منطقة الخليج ليس ضعيفا كما يتصور الجميع في أوروبا ورومانيا، حيث تتواجد أسماء مميزة وعلى مستوى عال، مثل اللاعبين المتواجدين في الهلال، وهم البيروفي كارييو والإيطالي جوفينكو والفرنسي غوميز بالإضافة إلى البرازيلي كارلوس إدواردو.

ولفتت الصحيفة إلى أن ستانشيو وجد انتقادات عديدة بعد انتقاله إلى الأهلي، خاصة أن وسائل الإعلام اعتبرت أنه فضل المال على تطور الأداء، ورد اللاعب الروماني على ذلك، قائلا: حققت العديد من الأرقام المميزة في الدوري الروماني مع ستيوا بوخارست، وأيضا على صعيد دوري أبطال أوروبا، وفزت بالعديد من الجوائز الفردية، وكان من المهم الذهاب إلى السعودية لأن العرض الذي قدم لي لا يمكن رفضه، ورأيت على أرض الواقع أن بطولة الدوري السعودي صعبة للغاية.