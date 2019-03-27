فوساتي: السومة ودجانيني يعرفان أسباب هبوط مستوياتهما

أكد الأوروغوياني فوساتي، مدرب الفريق الأول للنادي الأهلي، أنه كان سينافس على لقب الدوري في حال تواجده مع الفريق منذ بداية الموسم، وأشار إلى أنه اتفق مع عبدالله البترجي رئيس النادي على التواجد بين الأربعة الكبار، ولفت إلى أنه وجد اللاعبين يشعرون بالتعب ويعانون من الإصابات بعد أن تولى المسؤولية الفنية في فبراير الماضي.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: وجدت معظم اللاعبين يعانون من الإرهاق جراء السفر الكثير، وشكى بعض اللاعبين من الآلام والإصابات البسيطة، وهناك من كان لديه مشاكل أكبر مثل لاعبي الوسط والبرازيلي سوزا، بالإضافة إلى عمر السومة ودجانيني لديهم مشكلات صحية بسيطة عندما يلعبون بشكل متتال ويمكن أن يتطور الأمر، ويعرفان أسباب هبوط مستوياتهما.

وأضاف: سيكون لدينا يومان أو ثلاثة بين المباريات في الفترة المقبلة، ولن يكون لدينا الوقت الكافي للراحة، وندرك أن علينا محاولة زيادة جودة الفريق، من أجل تحسين أداء الفريق كأفراد من ثم كمجموعة.

وواصل: أعتقد أننا نعمل على تحسين العديد من التفاصيل في الفريق، لا أفضل المقارنة بين وضعنا الراهن والفترة السابقة، بل أقارن من مباراتي الأولى معهم وحتى اللحظة، وأصبح دفاعنا أقوى في العديد من النواحي وخط الهجوم ما زال يصنع لنفسه فرصا كثيرة لتسجيل الأهداف، لكننا لا نحقق الكثير من الفرص التي تتاح لنا، لأن الوقت كان قصيرا، ونصارع في ثلاث بطولات.

ولفت فوساتي إلى أنه حسب الأرقام تعد النتائج أفضل من السابق، وأردف: لا أعتقد أنه لا يمكننا المنافسة على الألقاب، لم نحقق نتائج جيدة في بعض المباريات، علما بأن الأهداف التي حددناها مع رئيس النادي بأن نكون من بين الأربع الأوائل في الدوري، لأننا لم نبدأ منذ بداية الموسم بل من فبراير الماضي، ولو كنت مع الأهلي منذ بداية الموسم كنت سأفكر في الفوز باللقب، أما بالنسبة للكأس يتواجد الفريق في ربع النهائي، ونطمح للفوز بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، ونستطيع الفوز على الهلال في مواجهة الإياب بجدة بعدما خسرنا الذهاب بهدف، وبخصوص دوري أبطال آسيا، فزنا في المواجهة الأولى وخسرنا الثانية، ونحن في طريقنا ونمتلك إمكانات هائلة للبطولات الثلاث.