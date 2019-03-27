"الدودة".. رقصة بدأت في السبعينات ونشرها "مصارع"

أعادت احتفالية عبدالله العويشير حارس أحد أمام جماهير الهلال الذاكرة إلى السبعينات الميلادية عندما انتشرت رقصة "الدودة" حينها، وأصبحت رقصة معروفة في عالم الرياضة.

واعتاد حارس الفتح والنصر السابق على الاحتفال بالطريقة هذه، لكن أصداء احتفاليته أمام الهلال أثارت الجدل طوال الأسبوع الحالي.

وانطلقت رقصة "الدودة" في السبعينات وانتشرت أكثر في العقد التالي وتحديداً إبان الفترة التي اشتهر بها جيل مايكل جاكسون، وأول من بدأها المصارع الأميركي سكوتي تو هوتي بعد كل مرة يتغلب فيها على خصمه، وانتشرت بعد ذلك في ملاعب كرة القدم الأميركية والماراثون والبرامج التلفزيونية.