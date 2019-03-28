أبو راشد: عقوبة "الرؤساء" قانونية.. واللائحة مليئة بالثغرات

وصف المحامي القانوني خالد أبو راشد العقوبات التي فرضت على رؤساء الهلال والنصر والشباب بالسليمة قانونياً، بيد أنه انتقد اللائحة التي وصفها بأنها تركت الحرية للجنة الانضباط بتقدير المخالفات والعقوبات.

وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم السعودي لكرة القدم سعود آل سويلم رئيس النصر بدفع 600 ألف ريال بسبب ما وصفته بالإساءة إلى الاتحاد السعودي ولجانه، وكذلك الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال وخالد البلطان رئيس الشباب بدفع 110 آلاف لكل منهما بسبب رودوهما على مقابلة رئيس النصر التلفزيونية.

وقال أبو راشد لـ"في المرمى": القرارات من الناحية القانونية سليمة كون المواد طبقت في اللوائح، أما عن زيادة العقوبات فهذا يجوز للجنة الانضباط بزيادة 50% على العقوبة.

وزاد: أرى أن مسألة إثارة الرأي العام تركت لتقدير اللجنة، أما عن لائحة الانضباط فهي مليئة بالثغرات التي أعطت لجنة الانضباط والأخلاق الحرية، وبات الموضوع برمته تقديرياً.