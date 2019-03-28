الفيحاء ينعش آماله بالبقاء ويهزم الباطن.. والتعاون يصعق الوحدة

حقق التعاون ثلاث نقاطٍ ثمينة عقب فوزه الصعب على ضيفه الوحدة بهدف قاتل، في المواجهة التي انتهت 1-صفر واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين اقتنص الفيحاء فوزاً صعباً على ضيفه الباطن 2-1 في المرحلة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان حقق التعاون فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة حينما انتصر عليه بهدف سجله مدافعه متعب المفرج في الوقت القاتل. وتبادل الفريقان مسلسل إضاعة الهجمات خاصة في الشوط الثاني حيث سنحت لكل فريق أكثر من فرصة محققة.

وانتظر التعاون حتى الدقيقة 96 والتي شهدت تسجيله هدف المباراة الوحيد والذي سجله مدافعه متعب المفرج.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 46 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتاً وبفارق نقطتين عن الشباب، في حين بقي الوحدة على رصيده السابق 36 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة اقتنص الفيحاء 3 نقاطٍ ثمينة عقب فوزه الصعب على ضيفه الباطن 2-1، ليبقي حظوظه قائمة في البقاء.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين خاصة في الشوط الأول والذي فشل فيه كل فريق في هز شباك الآخر.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين الهجومي وتمكن الفيحاء من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 59، بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، ليرد عليه التونسي زياد العونلي لاعب الباطن بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 69.

وعند الدقيقة 85 تمكن الكولومبي اسبريا من تسجيل هدف الفوز للفيحاء ليهديه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز 14 بفارق الأهداف عن الباطن صاحب المركز 15.

وتغلب الحزم على ضيفه الفتح، بهدف دون رد يوم الخميس، في إطار الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحمل هدف المباراة الوحيد، توقيع أشيبوكي كينيدي لاعب الحزم في الدقيقة 47. وارتفع رصيد الحزم إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 33 نقطة في المركز الثامن.