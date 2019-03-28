بينيات: الديربي صعب التوقع.. والاتحاد سيعود لحصد البطولات

أكد الإسباني بينيات سان خوسيه، مدرب اتحاد جدة السابق والنصر الإماراتي الحالي، أن ديربي الرياض سيكون ندياً وقابلاً لأي نتيجة نظراً لقوة الفريقين.

وقال بينيات في تصريحه للعربية.نت: الديربي لن يكون سهلاً على أي من الفريقين، خاصة أنه يعتمد على فقدان الهلال للصدارة في حال الخسارة وابتعاد النصر عن المتصدر في حال خسر أيضاً، ولا أستطيع توقع من سيحقق النقاط الثلاث في المباراة.

ولدى سؤاله عن وضع ناديه السابق حالياً، أجاب المدرب الباسكي: الاتحاد ناد كبير وما يحدث له سبق وأن مرت به جميع الأندية الكبيرة في العالم، هو سيتجاوز هذه المرحلة الصعبة وسيعود الموسم القادم من جديد للمنافسة على البطولات كما اعتاد.

وسبق أن كان بينيات مشرفا على الاتحاد في أكثر من مرحلة، فقد بدأ مساعدا لمواطنه كانيدا قبل أن يتم الاستعانة بخدماته مدرباً للفريق الأول أواخر موسم 2012-2013 حتى منتصف الموسم الذي تلاه. وحقق بينيات برفقة الاتحاد بطولة كأس الملك في عام 2013 على حساب نادي الشباب.