تفاريس: المباراة لن تحدد البطل.. والهلال سيحقق جميع البطولات

أبدى البرازيلي مارسيلو تفاريس، مدافع الهلال السابق، ثقته التامة بفوز الهلال ببطولة الدوري الحالية، مؤكداً أن ديربي الرياض لا يشكل ضغطاً على أزرق العاصمة على عكس جاره النصر.

وفي تصريح للعربية.نت، قال تفاريس: لا أعتقد أن هذه المباراة هي قمة الموسم كما يقول الجميع، لأنه من الممكن أن تهزم النصر وتخسر من فريق آخر أقل إمكانيات وتكون في ورطة كبيرة، وبالنسبة لي هذه المباراة لا تشكل ضغطا على الهلال بل العكس، لأن الهلال ينظر للأسفل ولكن النصر هو من ينظر للأعلى لملاحقة المتصدر، وأرى أن الهلال سيحقق العديد من البطولات هذا الموسم، ليس فقط الدوري.

وزاد تفاريس أن لاعبيه المفضلين هم مواطنه كارلوس إدواردو ومحمد الشلهوب، وقال: إدواردو هو من نفس مدينتي في البرازيل ولكن ليس هذا سبب إعجابي به بل لأنه تمكن من أن يجعل من نفسه قدوة في الهلال، ويبهرني الشلهوب الذي مازال يواصل العطاء نفسه رغم عمره الكبير.

وأكد تفاريس أنه مازال يتابع مباريات الهلال ويقرأ أخباره حتى الآن وقال: أتابع مبارياته كلما سنحت لي الفرصة، وأقرأ أخباره بشكل متواصل، وما زلت على تواصل مع العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين مثل إدواردو وسامي الجابر وعبداللطيف الغنام وغيرهم.

ولدى سؤاله عن التغييرات الجديدة في الدوري السعودي، قال تفاريس: وجود 8 أجانب يزيد من موهبة اللاعب السعودي والمنتخب، لأن احتكاكه بجودة لاعبين عالية ترفع من مستواه، فالدوري البرتغالي يسمح للعديد من الأجانب ومع ذلك ما زال منتخبهم الوطني قويا جداً ويلعب بشكل جيد.

واختتم تفاريس بقوله إنه يرى أن عناصر كل من الهلال والنصر جيدة إلا أن هذه المباراة لن تحدد مصير البطل لأن الهلال هو من سيحقق اللقب، والسبب يعود لتماسكه والتنظيم الممتاز دفاعياً وهجومياً، على عكس النصر الذي يملك هجوماً قوياً فقط.