ديربي استثنائي في الرياض يكشف ملامح بطل الدوري

تتجه الأنظار يوم الجمعة صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، الذي سيحتضن قمة ملتهبة تجمع النصر أمام غريمه التقليدي الهلال، في المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون ديربي الرياض مختلفاً عن سابقيه، حيث إنه سيحسم الصدارة وقد يكشف ملامح بطل الدوري لا سيما أن الفريقين يفصلهما نقطتان، حيث يتصدر الهلال برصيد 57 نقطة، في حين يحتل النصر المركز الثاني برصيد 55.

وأمام النصر فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم وخطفها من الهلال المتصدر منذ المراحل الأولى، ويأمل النصراويون في أن يستغل فريقهم هذه الفرصة لا سيما أن الفارق بين الفريقين كان 6 نقاط قبل المرحلتين الأخيرتين وهي التي تعثر فيها الهلال بالتعادل على ملعبه أمام فريقي الوحدة وأحد.

وأعد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر العدة جيداً لاسيما بعد اكتمال أوراقه بعودة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا مجدداً إلى التشكيلة الأساسية عقب غيابه عن آخر 4 مباريات للفريق بداعي الإصابة، حيث سيكون بجانب المدافع عمر هوساوي، بالاضافة إلى المغربي نور الدين أمرابط الذي غادر معسكر منتخب بلاده الإعدادي لمواجهة الأرجنتين الودية بسبب إصابة طفيفة لن تعيقه عن المشاركة في الديربي.

ويعيش النصر فترة مميزة مع مدربه فيتوريا حيث نجح الفريق بتحقيق الفوز في آخر 6 مباريات حينما انتصر على القادسية وأهلي جدة والفيحاء والشباب والاتفاق والوحدة، ويعول فيتوريا كثيراً على مهاجمه المميز عبدالرزاق حمدالله الذي ساهم في تحقيق 6 انتصارات الأخيرة للفريق بتسجيله 11 أهداف، كان آخرها تسجيله سوبر هاتريك في شباك الوحدة.

وفي المقابل، يأمل الهلال في أن يتجاوز الفريق الضغوط من خلال حسم أهم لقاء يواجهه هذا الموسم لاسيما بعد أن فرط في الفارق النقطي في آخر مرحلتين.

وكان الهلال يسير بطريق مميز والمحافظة على فارق 6 نقاط بينه وبين النصر بعد انتصاره في 6 مواجهات متتالية قبل أن يتعثر بشكل مفاجئ في آخر مرحلتين حينما تعادل 1-1 أمام الوحدة وتعادل سلبياً أمام متذيل الترتيب أحد يوم السبت الماضي.

ويعلم الكرواتي زوران ماميتش أن الخسارة من أمام فريقه السابق ستعني فقدان الصدارة وهذا ما سيجعل علاقته متوترة بجماهير ناديه لاسيما وأنه استلم الفريق والفارق بينه وبين النصر 6 نقاط، وتنفس زوران الصعداء بعد تأكد مشاركة الثنائي البرازيلي كارلوس إدواردو وزميله البيروفي كارييو بعد شفاؤهما من الاصابة وهذا ما سيعطي الأزرق قوة كبيرة.