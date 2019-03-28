روني فرنانديز: أتوقع فوز الهلال بالدوري هذا الموسم

أبدى التشيلي روني فرنانديز، مهاجم الفيحاء السابق والنصر الإماراتي الحالي، حماسه لقمة الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكداً أنه يتوقع فوز الهلال بالدوري.

وقال فرنانديز في تصريح للعربية.نت: ستكون مباراة قوية بلا شك، فكلا الفريقين يمتلك أفضل وأقوى العناصر والنجوم.

وأضاف أنه سيشاهد اللقاء وقال: بغض النظر عن الفائز في لقاء يوم الجمعة، لكني أتوقع فوز الهلال بالدوري، هذا ما أشعر به كونه يمتلك العناصر التي تساعده على ذلك.

وكان الفيحاء قد تعاقد مع روني مطلع الموسم الماضي قادماً من صفوف فريق بوليفار البوليفي، كما استطاع بأهدافه الفوز بهداف الدوري وإبقاء فريقه، الوافد الجديد، موسماً آخر في الدوري الممتاز.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، أعار الفيحاء مهاجمه التشيلي إلى النصر الإماراتي 6 أشهر مع خيار إبقائه موسمين آخرين.