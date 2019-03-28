ريجيكامب: أشجع الهلال في "الديربي".. وهو الأفضل

توقع مدرب الوصل الإماراتي لورينت ريجيكامب، أن يفوز فريقه السابق الهلال في ديربي الرياض يوم الجمعة للأفضلية الفنية التي يتفوق فيها على غريمه النصر، ووصف المواجهة بالتاريخية، خاصة في الموسم الحالي نظرا لحجم الصرف على الفريقين.

وسبق وقاد ريجيكامب الهلال في موسم 2014-2015 وخسر معهم نهائي دوري أبطال آسيا قبل إقالته في فبراير 2015، وانتقل بعدها إلى تدريب فريق بلغاري وآخر روماني، وبعدها تولى المسؤولية الفنية للوحدة الإماراتي، وحاليا يقود الوصل في دبي.

وقال صاحب الـ "43 عاما" لـ "العربية.نت" يوم الخميس: سأشجع الهلال وأتوقع أن يحسم مواجهة الديربي نظرا للإمكانات التي يتمتع بها الفريق، وأتمنى فقط أن يحالفه الحظ خلال مجريات اللقاء.

وأثنى ريجيكامب على المستوى الذي قدمه الهلال، متصدر ترتيب الدوري، هذا الموسم، موضحا: الأمر يعتبر طبيعيا إذا ما نظرنا إلى حجم الاستثمار الذي حدث على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، لأنه يمتلك أفضل اللاعبين السعوديين في الدوري بجانب أفضل الأجانب والذين يتمتعون بإمكانات عالية، لذلك نجد أن مستوى الهلال عال جدا ويعيش أفضل حالاته.

وشدد المدرب الروماني على أن التغييرات التي شهدتها مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي زادت من قوة المنافسة، وأردف: حدثت تغييرات كبيرة على مستوى جميع الأندية بعد السماح بانضمام ثمانية لاعبين أجانب، وهو ما حفز اللاعبين المحليين لحجز مكان لهم في التشكيلة الأساسية، عن طريق الاجتهاد في التدريبات وبذل جهود مضاعفة، وهو ما يساعد في تطوير اللاعبين والمسابقة.

وحول التنافس المحتدم بين الهلال والنصر على لقب الموسم الحالي، لاسيما أن الهلال يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن ملاحقة النصر، قال: المنافسة بين الناديين تعد أمرا طبيعيا في الدوري السعودي، وهو أمر منذ زمن طويل نظرا للتاريخ الكبير الذي يتمتع به الفريقين، خاصة في الموسم الحالي الذي شهد صرفا عاليا على الفريقين وهو ما زاد حدة المنافسة.

واختتم ريجيكامب تصريحه، قائلا: أتوقع أن يفوز الأفضل في الديربي.. والأفضل هو الهلال.

يشار إلى أن النصر يستضيف غريمه الهلال، يوم الجمعة، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الأسبوع 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.