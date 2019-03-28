زينغا: تدريب النصر في "الديربي" لحظة لا أنساها

رأى مدرب نادي فينيسيا الإيطالي، والتر زينغا، أنه يصعب التكهن بنتائج مباريات ديربي الرياض بين النصر والهلال، لكنه أكد على أن مباريات الفريقين دائما ما تكون ذات طابع خاص وتحمل أحداثا عديدة.

وسبق وتولى زينغا (58 عاما) تدريب فريق النصر في 2010، قبل أن تتم إقالته من المسؤولية الفنية للفريق.

وقال زينغا في تصريحات لـ "العربية.نت" يوم الخميس: كان من حسن حظي أن أتواجد على مقاعد البدلاء في إحدى مباريات هذا الديربي الرائع، وأتذكر مواجهتنا أمام الهلال جيدا، ولم تغب عن ذهني نظرا للتفاصيل التي شهدتها المباراة.

وأضاف: انتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتحنا التسجيل أولا في اللقاء عن طريق ركلة جزاء، وتمكن الهلال من إدراك التعادل في الشوط الثاني.. وفي آخر خمس دقائق سجلنا هدف التقدم، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ويستضيف النصر، يوم الجمعة، غريمه فريق النصر، في مباراة هامة على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الأسبوع 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتكمن أهمية المواجهة في أن الهلال يتصدر ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني.

وأثنى زينغا على الأجواء الرائعة التي تكون حاضرة في ديربي الهلال والنصر، مضيفا: دائما ما يكون الحضور الجماهيري مدهشا للغاية، حيث تمتلئ مدرجات الملعب وسط حالة من الشغف الجماهيري والتشجيع المميز، والديربي يجمع ناديين عظيمين في السعودية، يحظيان بمتابعة وعشق الآلاف، لذلك مواجهتهما تكون مميزة ويصعب التكهن بنتيجة اللقاء.