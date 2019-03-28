سعد الشهري: الأندية فضلت مصلحتها على حساب الأخضر الأولمبي

كشف سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، أنه هدد بالاستقالة من تدريب الأخضر لأن الأندية أربكت تحضيرات المنتخب، بعد أن رفضت السماح للاعبين بالانضمام إلا في أيام "فيفا"، الأمر الذي كان سيؤثر على تأهل المنتخب إلى كأس آسيا.

وتأهل الأخضر الأولمبي يوم الثلاثاء إلى كأس آسيا تحت 23 عاما في تايلاند، كأفضل الثواني بعدما تعادل مع المنتخب الإماراتي الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: وشعوري نابع من حزن شديد، لأنه كان من الممكن أن لا نتأهل إلى كأس آسيا وبالتالي عدم الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، لأن عدم تجهيز المنتخب أربك تحضيراتنا للتصفيات.

وأضاف: عملنا على المنتخب قبل عام تقريبا، ومن المؤسف أن ينتهي كل هذا نتيجة اللامسؤولية من البعض، لأن كل الأندية رفعت خطابات بأن مشاركة اللاعبين ستكون في أيام "فيفا"، علما أن الاختيارات محدودة بالنسبة للاعبين الذين يشاركون في الدوري لأن عددهم قليل، وتحسبت لهذا الأمر في الألعاب الآسيوية في جاكرتا، حيث شاركت بلاعبين أصغر عمرا تحسبا لمثل هذه المواقف، ووضعنا برامج أخرى كانت تخدم المعسكر الأخير بحيث يكون اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار جاهزين.

وواصل: الأندية بحثت عن مصلحتها الخاصة، شعرت بالحزن لأن الأندية لا تعتمد على هؤلاء اللاعبين في الدوري، ولابد من تدارك مثل هذه الأمور، ولم أتمكن من التحكم بمشاعري في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، ولا يمكن لوم الاتحاد السعودي نتيجة حالة عدم الاستقرار التي يعيشها.

وشدد مدرب المنتخب الأولمبي على أهمية التعامل مع المرحلة المقبلة من أجل تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، منوها إلى أن التأهل لن يكون سهلا ويحتاج إلى جهود كبيرة، واختتم: تحملت دخول التصفيات لأن لدي ثقة كبيرة بما عملته سابقا مع هؤلاء اللاعبين، والمرحلة كانت صعبة جدا، و أشعر بالألم لما حدث من قبل الأندية.