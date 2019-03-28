صالح الشهري ينتقم من فريقه السابق بـ "سوبر هاتريك"

حقق الرائد ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه المثير على مضيفه أهلي جدة 5-4، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، يوم الخميس، ضمن المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاجأ الرائد مضيفهم بتسجيل هدفٍ مبكر وتحديداً بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق مدافعه محمد العمري الذي حول عرضية زميله متعب المطلق برأسه في شباك الأهلي، وواصل الرائد هجومه وتمكن مهاجمه صالح الشهري من تسجيل الهدف الثاني بعد مرور دقيقة على الهدف الأول بعدما حول عرضية زميله المغربي أحمد حمودان برأسه في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الأهلي العودة سريعاً وتمكن مهاجمه مهند عسيري من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 10 بعدما حول عرضية زميله نوح الموسى برأسه في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة، وواصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه سلمان مؤشر بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 20 بعد تلقيه تمريرة من زميله نوح الموسى ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك، وكثف الأهلي هجومه ونجح قائده تيسير الجاسم بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 27 بعدما حول عرضية زميله سعيد المولد بقدمه في شباك الرائد.

وفي الشوط الثاني تواصلت إثارة المباراة بعدما تمكن مهاجم الأهلي مهند عسيري من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة من زميله سلمان مؤشر ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس محمد العويس، واستعاد الرائد سيطرته وتمكن مهاجمه صالح الشهري من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 62 بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من لاعب الأهلي تيسير الجاسم ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الرائد هجومه ونجح مهاجمه صالح الشهري بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء، ولم يتوقف هجوم الرائد ونجح نجم اللقاء صالح الشهري بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 70 بعدما أكمل عرضية زميله البلجيكي لومبي مبويو بقدمه في شباك الأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 31 نقطة ليبقى في المركز العاشر، وبقي الأهلي على رصيده السابق 40 نقطة في المركز الخامس.