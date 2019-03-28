"أحذية رياضية" و"مكملات غذائية".. منتجات يروجها لاعبو الهلال والنصر

يحظى العديد من لاعبي قطبي العاصمة الرياض الهلال والنصر، باهتمام واسع من قبل الشركات التجارية التي تحرص على الإعلان عن منتجاتها وتسوق لها عن طريق الاستفادة من نجومية اللاعبين الموجودين في قائمة الفريقين.

ويشهد ديربي النصر والهلال، يوم الجمعة، حراكا تسويقيا واسعا وتنافسا بين اللاعبين، الذين تربطهم اتفاقيات شراكة مع مؤسسات مختلفة، تتقدمها الشركات المنتجة للوازم الرياضية.

ويعتبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، أحد أبرز اللاعبين الذين يحظون باهتمام الشركات التجارية ووجها تسويقيا لامعا، ويرتبط صاحب الـ 33 عاما بعقد رعاية طويل الأمد مع شركة أديداس، كما يسوق لشركات أخرى على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، يمتلك المهاجم الإيطالي جوفينكو، موقعا إلكترونيا، يعرض من خلاله بعض المنتجات وكان آخرها "قبعات"، كما يمتلك عقدا طويلا مع شركة "نايكي" للأزياء الرياضية والتي يروج لها اللاعب في الإعلانات بإيطاليا سابقا وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، ويفضل صاحب الـ "32 عاما" الأحذية الرياضية الكلاسيكية من قبل "نايكي" منذ أن كان تحت 21 عاما.

واتجهت شركات الملابس والأزياء صوب البرازيلي إدواردو للإعلان لها عبر حساباته، فيما وقعت شركة "نيو بالانس" عقدا مع إدواردو لارتداء منتجاتها الرياضية داخل وخارج الملعب، ويشار إلى أن "نيو بالانس" سبق واتفقت مع النصر في 2017 وقامت بتوريد الأطقم للنادي.

تجدر الإشارة إلى أن إحدى الشركات المنتجة للأزياء ترتبط بعقد مع الثنائي بوتيا وإدواردو أيضا.

ويعد البيروفي أندري كارييو وجها تسويقيا هاما في أميركا اللاتينية، واتجهت "أديداس" للاتفاق مع كارييو منذ أن كان يبلغ 21 عاما، وبات وجها إعلانيا هاما في بيرو وشارك في العديد من العروض الترويجية للشركة في أميركا اللاتينية.

ويحرص ثلاثي الهلال محمد البريك وسالم الدوسري وياسر الشهراني، على التسويق لمختلف المنتجات الرياضية، حيث سبق وأعلن الدوسري والبريك لـ"نايكي" في حسابات "إنستغرام"، بينما يسوق الشهراني عبر حسابه لشركة ساعات، علما بأن الدوسري يملك موقعا خاصا على الإنترنت.

وتضم قائمة النصر، عددا من اللاعبين المرتبطين بعقود تجارية مختلفة، من ضمنهم الحارس الأسترالي براد جونز الذي دائما ما يروج لأحذية "نايكي"، فيما اتجه المدافع البرازيلي برونو أوفيني إلى جانب مختلف تماما، حيث يرتبط بعقد تسويقي مع شركة خاصة لبيع المكملات الغذائية للاعبين كمال الأجسام، وترتبط "أديداس" الألمانية بعقد مع البرازيلي بيتروس ماثيوس.

وأصبح النيجيري أحمد موسى علامة هامة لشركة "نايكي" عندما كان في الـ 19 من عمره، ووقع مع الشركة الرياضية العملاقة العقد في العاصمة الروسية موسكو عندما كان لاعبا مع سيسكا موسكو، ولفت المهاجم إلى أنه تلقى عروضا عديدة، إلا أنه وقع في غرام "نايكي" لأن أحذيتهم خفيفة الوزن وتمنحه الأريحية وتجعله يركض بشكل أسرع عند ارتدائها.