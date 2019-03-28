ليلة هروب الأجانب وحسم الدوري وخماسية التتويج.. أهم مواجهات الديربي

مر ديربي الرياض بمنعطفات حاسمة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، حيث كان أبرزها مواجهاتهم في ذهاب موسم 2013-2014، بالإضافة إلى لقاء حسم الدوري في إياب موسم 2014-2015، وخماسية التتويج في ختام مواجهات الدوري لموسم 2016-2017.

وكانت لقاءات الفريقين قبل موسمي 2013-2014 و 2014-2015 هامشية للنصر الذي كان بعيداً عن المنافسة على لقب الدوري والذي كان الهلال منافساً شرساً وثابتاً في العقدين الأخيرين.

وحينما عاد النصر إلى المنافسة كانت أولى مهامه لاعتلاء الصدارة هو الفوز على غريمه التقليدي حينما واجهه في موسم 2013-2014 في المرحلة العاشرة، وحينها كان يتصدر الهلال الترتيب برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة عن النصر.

وعلى الرغم من أن النصر دخل المباراة بظروف صعبة بعد أن رفض لاعبوه الأجانب البرازيليون ايلتون برانداو وباستوس وايفرتون راموس المشاركة في اللقاء لحين حصولهم على رواتبهم المتأخرة، إلا أن رغبة النصر كانت واضحة بالفوز بعدما تقدم بهدف مبكر وتحديداً بعد مرور 7 دقائق عن طريق مهاجمه محمد السهلاوي، ليعادل مهاجم الهلال السابق ناصر الشمراني النتيجة عند الدقيقة 75، قبل أن يسجل السهلاوي هدف الفوز عند الدقيقة 90 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الموسم الذي يليه كان النصر بعيداً في الصدارة عن منافسه الأهلي خاصة في الدور الأول، إلا أن أداءه تراجع في الدور الثاني ليمر بمنعطف خطير كاد يضيع عليه الدوري حيث واجه الهلال في المرحلة قبل الأخيرة وكان يحتاج إلى الفوز فقط للمحافظة على الصدارة، في حين كان الأهلي يواجه التعاون على ملعبه ويترقب نتيجة الديربي، وحينها تمكن النصر من الفوز بهدف نظيف سجله محمد السهلاوي، في حين تعثر الأهلي بالتعادل أمام التعاون 2-2 ليبقى اللقب في الخزانة الصفراء.

في حين أن أهم ذكرى للهلاليين في مواجهاتهم أمام النصر في دوري المحترفين كانت ليلة التتويج باللقب موسم 2016-2017 حينما واجه غريمه التقليدي في آخر مواجهات الدوري وفاز بنتيجة كبيرة قوامها 5-1 سجلها السوري عمر خربين "هاتريك" والبرازيلي كارلوس ادواردو ونواف العابد ليتوج بعد المباراة بلقب الدوري.