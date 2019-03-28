النصر يسعى لفك عقدة دامت 1417 يوماً في الديربي

مر 1417 يوماً منذ آخر فوز حققه النصر على غريمه التقليدي الهلال في الدوري السعودي، بعدما توقفت انتصاراته منذ موسم 2014 - 2015، بعد تحقيقه فوزا ثمينا قاده لحسم اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ولم يعرف النصر طعم الانتصارات على غريمه التقليدي الهلال في آخر 7 مواجهات جمعتهما خلال دوري المحترفين السعودي ابتداءً من موسم 2015-2016، وكان آخر فوز للنصر في المرحلة 25 من دوري المحترفين السعودي لموسم 2014-2015 حينما تغلب بهدف نظيف سجله محمد السهلاوي، وهو الفوز الذي حسم لقب الدوري رسمياً لأصفر العاصفة.



ومن ذلك الفوز، طغى تفوق الأزرق على مواجهات الديربي، حيث فاز الهلال في 4 مباريات مقابل 3 تعادلات، كان أولها في موسم 2015-2016 حينما فاز 2-1 سجلها سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو، وسجّل للنصر محمد السهلاوي، ليحسم الهلال مباراة الإياب بفوزه 2-صفر سجلها سالم الدوسري والبرازيلي ايلتون ألميدا.



وفي موسم 2016-2017 تعادلا ذهاباً 1-1 حيث سجل للنصر الكرواتي مارين توماسوف وسجل للهلال محمد البريك، ليحسم الهلال مواجهة الإياب بفوزه 5-1 سجلها السوري عمر خربين "هاتريك" ونواف العابد وكارلوس إدواردو، في حين سجل هدف النصر الوحيد الكرواتي مارين توماسوف، وفي موسم 2017-2018 فاز الهلال ذهاباً 2-1 سجلها سالم الدوسري وكارلوس إدواردو، وسجل للنصر محمد السهلاوي، وتعادلا في مواجهة الإياب 2-2 سجل للهلال الروماني نيكولاي ميليسي والمغربي أشرف بن شرقي، وسجل للنصر الكونغولي جونيور كابانانغا والمغربي محمد فوزير.



وكانت آخر مواجهاتهما في الدور الأول، حينما التقيا على ستاد جامعة الملك سعود وحينها حملت المباراة إثارةً كبيرة بعدما تقدم الهلال بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلهما الفرنسي بافتيمبي غوميز، قبل أن يعود النصر في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عن طريق البرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.