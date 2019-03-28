نصف أندية الدوري في صراع للهروب من دوامة الهبوط

تتواجد أكثر من نصف أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في دائرة المهددين بالهبوط حسابياً مع اقتراب المسابقة من نهايتها، في ظل تبقي ست جولات.

وكان معدل ضمان البقاء في المواسم الماضية، تحقيق 26 نقطة بعدد جولات المسابقة، فيما زادت الجولات في الموسم الحالي إلى ثلاثين، وعلى الفريق الذي يريد الاستمرار موسما آخر أن يكسر حاجز الثلاثين نقطة.

ووفقا للأرقام، فإن خطر الهبوط يحيط بشكل رئيسي بأندية أحد والفيحاء والباطن والاتحاد والحزم والرائد والقادسية، أما عن ناديي الاتفاق والرائد، فيفصلهما نقطتان للوصول إلى 30 نقطة.

وتضمن 6 نقاط بقاء القادسية والحزم بين الكبار، وتبعد 8 نقاط الاتحاد والباطن عن شبح الهبوط، علما أن الفريقين سيلتقيان في الجولة السادسة والعشرين وسيلعب الاتحاد أمام فريق آخر مهدد بالهبوط، وهو أحد، في الوقت الذي يواجه فيه الباطن ثلاثة فرق تسعي أيضا لضمان مقعد لها في دوري المحترفين.



ويحتاج الفيحاء إلى 11 نقطة لتأكيد بقائه، علما أن مبارياته المقبلة ستجمعه بالباطن وأحد والرائد المنافسين على البقاء، وبخصوص صاحب المركز الأخير أحد فهو بحاجة إلى أن يجمع ذات العدد من نقاطه الحالية والبالغة 15، لاسيما أن خمس مواجهات له من أصل ست ستكون مع فرق تصارع من أجل حجز مقعد لها بين الكبار.

ويذكر أن نظام البطولة حدد هبوطا مباشرا للأندية أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة وسيلعب صاحب المركز 13 مع رابع أندية دوري الدرجة الأولى، لتحديد من يلعب مع الكبار في النسخة القادمة.