أحمد بن نصيب: أخاف على النصر من الثقة المفرطة

أكد لاعب النصر السابق أحمد بن نصيب أن مواجهات الديربي يكون لها طابع خاص، مشيراً إلى أن مواجهة فريقه أمام الغريم التقليدي الهلال المقبلة ستكون مختلفة عن سابقتها.

وقال لـ"العربية.نت": مواجهات الديربي دائماً ما تكون ذات طابع خاص ونقاطها ثمينة لاسيما من خلال الوهج الإعلامي الكبير المصاحب للقاء، ولكن الأمر يختلف هذه المرة، كونها مباراة حسم الصدارة، وستكون المباراة مفترق طرق خاصة لفريق النصر الذي يحتاج الثلاث نقاط كونها ستمنحه الصدارة التي يبحث عنها من أول الموسم، وحتى لو حقق الفوز ستبقى مهمته صعبة كونه يحتاج إلى الفوز في مبارياته المتبقية إذا ما أراد خطف اللقب.

وأشار نصيب إلى أن كفة فريقه ستكون أرجح في المباراة، وقال: من وجهة نظري كفة النصر أرجح فنياً بناءً على المباريات السابقة، وتطور مستوى الفريق خاصة بعد التعاقد مع البرازيلي مايكون بيريرا وعبدالله الخيبري اللذين أعطيا الفريق قوة دفاعية كبيرة، بالاضافة إلى أن النصر لديه قوة في الأطراف خاصة إذا ما عملت بشكل مناسب والاستفادة من الكرات العرضية بوجود المهاجم الخطير عبدالرزاق حمدالله.

وزاد: إذا استغل النصر أطرافه بشكل جيد خلال المباراة فإن ذلك سيعطيه قوة هجومية وأيضاً سوف يقلل خطورة الهلال الهجومية المتمثلة في الظهيرين ياسر الشهراني ومحمد البريك اللذين سيقل اندفاعهما نحو مرمى النصر.

وأوضح لاعب النصر السابق أنه قلق من الثقة الزائدة لأنصار فريقه وهذا ما قد ينعكس على أداء اللاعبين، وقال: أخاف على النصر من النصر، نتابع هذه الأيام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات كثيرة لإعلاميين تؤكد أن النتيجة محسومة للنصر، حتى لو كنا ندعم الفريق ولكن يجب علينا احترام الخصم، وهذا سيكون دور الجهاز الإداري، ولكن ما يخفف قلقي هو وجود محترفين مميزين قاردين على التعامل مع مثل هذه المباريات.

وأشاد نصيب بعمل البرتغالي روي فيتوريا مردب الفريق خلال المباريات السابقة، وقال: عمل المدرب حتى الآن مميز، ولكن اللاعبين هم من ينجحون عمل المدرب أيضاً، بمعنى أنه من الممكن أن لا يكون اللاعب في يومه فيخذل مدربه ويمكن أن يجبر المدرب على تغييره وهذا ما قد يلخبط الأوراق.

وحول توقعه للنتيجة قال: إذا ما انتهت بالتعادل، فإن الفوز سيكون حليف النصر، بناءً على المعطيات الفنية لمباريات الفريقين الأخيرة.