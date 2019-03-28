الاتفاق يصعّب موقف القادسية في الدوري بهدف متأخر

استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على جاره القادسية 3 - 2، في المرحلة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات بعد فوزه على جاره القادسية في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 3-2.

وتقدم القادسية أولاً بعد مرور 24 دقيقة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه البرازيلي بيسمارك فيريرا. وانتظر الاتفاق حتى الدقيقة 50 حتى تمكن لاعبه الأوروغوياني برايان أليمان من تسجيل هدف التعادل بعدما أكمل تمريرة زميله التونسي أحمد العكايشي بقدمه في شباك الحارس الأسترالي جاك دونكان.

وفي الشوط الثاني حاول القادسية الوصول لمرمى الاتفاق إلا أنه انتظر حتى الدقيقة 83 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها لاعبه البرازيلي إيلتون خوزيه.

وكثف الاتفاق هجومه بحثاً عن هدف التعادل وتمكن مهاجمه البديل هزاع الهزاع من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 87 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله المدافع الأوروغوياني رامون أرياس ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 91 نجح التونسي أحمد العكايشي بتسجيل هدف الفوز للاتفاق، ليهديه ثلاث نقاطٍ ثمينة رفعت رصيد فريقه إلى 32 نقطة ليبقى في المركز التاسع، في حين بقي القادسية على رصيده السابق 24 نقطة في المركز 12.