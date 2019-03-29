أشياء لا تعرفها عن نجوم ديربي الرياض

يختلف نجوم ديربي النصر والهلال من الناحية الفنية والثقل الجماهيري داخل الملعب، وهو حالهم أيضا خارج المستطيل الأخضر.

وانتعش حساب النيجيري أحمد موسى، مهاجم النصر، بـ 18 مليون دولار بعدما غادر بلاده واحترف بمهارته أوروبيا، خلال سنوات بسيطة قبل قدومه إلى السعودية، ويعشق المهاجم المنازل الفاخرة، ويمتلك منها في لندن و روسيا و نيجيريا، ويتواجد في كل منزل مجموعة من السيارات الرياضية الفارهة مما يتناسب مع مزاجه.

بدوره، غاب الإسباني جوناثان سوريانو، لاعب الهلال، في موسم 2013، عن أهم لقاء لفريقه سالزبورغ ثاني ترتيب الدوري النمساوي أمام المتصدر والغريم التقليدي فولفسبرغر، بسبب ولادة طفلته الجديدة، قبل أن ينطلق بعد الاطمئنان على مولودته وزوجته إلى الملعب مسرعا، ليشارك فيما تبقى من الشوط الثاني وكانت النتيجة تشير للتعادل هدفين لمثلهما، ولم يخيب سوريانو ظن مدربه و سجل "هاتريك" انتزع به الفوز و صدارة الترتيب ،كما ضمن اللقب في ذاك الموسم.

وتنقل المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، بين ملاعب عدد من الأندية الأوروبية منذ الصغر، لكنه لا يعتمد فقط على ناديه في دخله المادي، حيث ترعى "بوما" الرياضية هيئته المألوفة خارج الملاعب، وتقدر ثروته ب9 ملايين دولار.

إلى ذلك، لقب الإيطالي سبستيان جوفينكو، محترف الهلال، في موطنه بـ Formica atomica ، ما يعني "النمل الذري"، على شخصية كرتونية شهيرة، وذلك نسبة لقصر قامته و سرعته وقوته، وجمع جوفينكو أكثر من 10 ملايين دولار خلال مسيرته.

ويعشق البرازيلي جيوليانو دي باولا ، لاعب النصر، صيحات الموضة والملابس الجذابة خصوصا من "لووي فيتون ودولتشي ان غابانا"، وثروته غير مؤكدة لكنه يجني حوالي 5 ملايين دولار كراتب سنوي.

ولدى البيروفي اندري كاريل، مهاجم الهلال، توأم من زوجته الإسبانية -فلسطينية الأصل- سهيلة جاد ، وهي لاعبة تنس سابقة و معروفة بحلقاتها عن واقعها اليومي من خلال قنوات التلفزة الإسبانية، وتقدر ثروة كاريلو بـ أكثر من 5 ملايين دولار من مشواره الرياضي.