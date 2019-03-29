احتفالية غوميز.. مرتبطة بـ"فهد أسود" في سانت إتيان

خطفت احتفالية الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، الأنظار بعد انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي، وباتت ضمن أشهر الاحتفالات في الدوري السعودي.

وتعود تفاصيل قصة احتفالية غوميز إلى نهاية ستينات القرن الماضي، حينما برز نجم اللاعب المالي ساليفو كيتا كقائد لخط هجوم فريق سانت إتيان الفرنسي .

وسجل كيتا للفريق الفرنسي 125 هدفا، ما دفع بجمهور سانت إتيان تلقيبه بالفهد الأسود، ومنذ ذاك الوقت انتهجت جماهير النادي الفرنسي اللقب على شكل "تيفو" للفريق تيمنا بنجم الفريق السابق ساليفو كيتا.

وفي مطلع الألفية الثانية بموسم 2000 -2001 في الدوري الفرنسي، استضاف سانت إتيان غريمه مارسيليا، وبدأ البرازيلي أليكس دياز، الذي كان في قمة عطائه مع سانت إتيان وبدأ في تلك الليلة تسجيل الأهداف الواحد تلو الآخر في شباك مارسليا، وبعد وصوله إلى الهدف الرابع، رد على تحية جماهير النادي خلال احتفاله بأداء تمثيلي لشعار الجمهور، وهو "تيفو" الفهد الأسود.

وأصبحت الاحتفالية مقترنة بشعار جماهير النادي الفرنسي وهي التي انتهجها المهاجم الجديد بافيتيمبي غوميز خلال فترته مع النادي الفرنسي.

وظل غوميز مواظبا على احتفاليته بالأهداف لينقلها معه حيث ما حل حتى انتقاله إلى فريقه الحالي الهلال السعودي لتصبح احتفاليته جزءا من شخصيته في الملعب.