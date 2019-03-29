الدولي التركي شاكير حكماً لـ"ديربي الرياض"

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين الدولي التركي سونيت شاكير حكماً لمباراة النصر والهلال في قمة الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق لشاكير أن أدار 5 مباريات في الدوري السعودي، 2 منها في الموسم الحالي، في لقاء الوحدة والاتحاد ذهابا، والأهلي والنصر إيابا.

ويعرف شاكير بإدارته للعديد من المباريات العالمية، كان أبرزها 6 مباريات في كأس العالم 2014 و2018، ولقاءين في كأس العالم للأندية 2012، و3 في كأس أوروبا 2016، و43 مباراة في دوري أبطال أوروبا ومن أبرزها، ليفربول وباريس سان جيرمان، وبرشلونة وتشيلسي، وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وبرشلونة ويوفنتوس، وأرسنال أمام برشلونة وبايرن ميونخ، ومانشستر سيتي أمام ريال مدريد، والأخير أمام يوفنتوس وبايرن ميونخ.