الفيصلي يقلب خسارته إلى فوز.. ويبقي الاتحاد في مراكز الخطر

حقق الفيصلي فوزاً ثميناً على ضيفه اتحاد جدة بعدما قلب الطاولة بانتصاره 3-2 في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة الـ 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتحاد الذي انتظر حتى الدقيقة 20 ليتمكن مدافعه المغربي مروان دا كوستا الذي ارتقى لعرضية زميله فهد المولد وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الفيصلي.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن لاعبه غاري رودريغيز من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 31 بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي رومارينيو ليخترق دفاع الفيصلي ويسدد الكرة قوية لتسكن شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وحاول الفيصلي العودة قبل نهاية الشوط الأول ونجح لاعبه سلطان مندش بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 41 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي روجيريو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه بحثاً عن الهدف الثالث وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه المغربي كريم الأحمدي كرةً من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 71 تمكن لاعب الفيصلي حمدان الشمراني من تسجيل هدف التعادل بعدما أكمل تمريرة زميله الكولومبي دييغو كالديرون في شباك الحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 91 تمكن البرازيلي لويس غوستافو لاعب الفيصلي من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلطان مندش ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 36 في المركز السادس، وبقي الاتحاد على رصيد السابق 22 نقطة في المركز 13.