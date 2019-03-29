رأس برونو يرفع النصر ويزيح الهلال من الصدارة

قاد البرازيلي برونو أوفيني فريقه النصر إلى تحقيق فوزٍ ثمين على غريمه التقليدي الهلال بعدما سجّل هدف الفوز في الوقت القاتل في المواجهة التي انتهت 3-2، واحتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، يوم الجمعة، في قمة مواجهات المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بهجوم نصراوي مكثف على مرمى الهلال الذي وضح الارتباك على مدافعيه وكاد النيجيري أحمد موسى أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي جوليانو ليواجه المرمى إلا أنه فشل في تحويلها للشباك، وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس العماني علي الحبسي الذي تصدى لها.

ورد الهلال بهجمة كادت أن تمنحه هدف السبق بعدما تلقى لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو تمريرة متقنة من زميله ياسر الشهراني ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب النصر عبدالله الخيبري أن يفتتح التسجيل لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس علي الحبسي.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه واحتاج دقيقة حتى تمكن هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية مواطنه نور الدين مرابط برأسه في شباك الحارس علي الحبسي.

ورد الهلال سريعاً على هدف النصر وتحديداً عند الدقيقة 53 بعدما ارتقى مدافعه علي البليهي لعرضية زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو وحول الكرة في شباك النصر.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة حينما مرر لاعبه الإيطالي جوفينكو كرةً مميزة لزميله الفرنسي بافتيمبي غوميز والذي كان أمام المرمى إلا أن المدافع سلطان الغنام أبعدها بصعوبة.

ورد النصر سريعا بعدما سنحت له فرصة خطيرة للاعبه نور الدين مرابط الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة، وعند الدقيقة 67 اضطر الهلال لإكمال المباراة بـ10 لاعبين بعدما أشهر التركي سونيت شاكير البطاقة الحمراء للاعبه محمد كنو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وهو ما جعل مدرب الهلال يُخرج مهاجمه غوميز ويشرك اللاعب عبدالملك الخيبري بديلاً له، ليرد عليه البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر بإجراء تغييره الأول بدخول اللاعب فهد الجميعة بديلاً للاعب عبدالله الخيبري.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لتمريرة زميله البرازيلي مايكون بيريرا ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس علي الحبسي.

وعند الدقيقة 77 تمكن البرازيلي برونو أوفيني مدافع النصر من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول عرضية زميله نور الدين مرابط وحول الكرة برأسه في شباك الهلال.

ورد الهلال سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقة حينما اخترق لاعبه سالم الدوسري دفاع النصر وراوغ حارس مرمى النصر وليد عبدالله وضع الكرة في الشباك.

وكثف النصر هجومه وكاد لاعبه نور الدين مرابط أن يسجل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله جوليانو برأسه إلا أنها وجدت الحارس علي الحبسي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+7 تمكن المدافع البرازيلي برونو أوفيني من تسجيل الهدف الثالث للنصر بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن العبيد برأسه في شباك الهلال.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 58 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف.