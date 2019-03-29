بالصور.. حضور جماهيري كبير لديربي الرياض

شهد استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، إقبالاً كبيراً من قبل جماهير النصر والهلال، التي توافدت إلى الملعب قبل أكثر من ثلاث ساعات على انطلاق الديربي.

ويستضيف النصر غريمه الهلال، ضمن منافسات الأسبوع 25 منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة هامة للفريقين، كون الهلال يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن النصر.

وحرصت الهيئة العامة للرياضة على توضيح آلية دخول الجماهير إلى الملعب بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عن طريق نشر صور توضيحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب توضيح حالة الطقس المتوقعة في الرياض.