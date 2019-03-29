ليوناردو: النصر سيهزم الهلال.. وميليسي: إدواردو سيصنع الفارق

أبدى البرازيلي ليوناردو والأوروغوياني نيكولاس ميليسي، لاعبا النصر والهلال في الموسم الماضي، ثقتهما في استطاعة أنديتهما السابقة الفوز بالديربي يوم الجمعة.

وقال ليوناردو في مقابلة مع "في المرمى": تجربتي مع النصر كانت مهمة لي ولعائلتي، وإن كنا لم نستطع تحقيق أي لقب للأسف في ظل المشاكل التي واجهناها من تغيير للمدرب ورئيس النادي في بداية الموسم وخلاله. وما زلت أتابع بعض مباريات النصر على التلفاز، وحضرت إحداها بالملعب في الإمارات، وعندما تتزامن مواعيد مباريات النصر مع مباريات فريقي أتابعها مسجلة.

وزاد ليوناردو أنه لا يوجد فوارق كثير ة في الموسم الحالي والماضي: في اعتقادي ليس هناك فرق كبير، هذا العام حدث استثمار كبير في الكرة السعودية، وأعتقد أن هذه هي نقطة الاختلاف عن العام الماضي، فنرى بعض الأندية تبرم عقودا بالملايين مثل النصر والهلال والأهلي.

وحول الديربي، قال ليوناردو: أعتقد أنها ستكون مباراة قوية بالأخص بعد ترشح النصر لدوري الأبطال ومازال يحلم باللقب المحلي، الفرق فقط نقطتان، لذلك أعتقد أنها ستكون مباراة قوية. وأعتقد بأن النصر سيفوز، الحماس لدى النصر أكثر الآن بعد الفرصة التي قدمها له أحد بتعادله مع الهلال، وسيعمل النصراويون على استغلالها.

ويرى ليوناردو أن حظوظ الفريقين متساوية: الفريقان يضمان لاعبين كبارا، الهلال يضم غوميز وجوفينكو وكارلوس إدواردو، وبالنسبة للنصر فإنه يملك جوليانو الذي يؤدي دورا مهما في المباريات كما يتواجد برونو وأيضا بيتروس وحمدالله، ولكن يجب على لاعبي النصر القتال لمدة 90 دقيقة والتركيز بقوة لأن المباراة فرصة مهمة للوصول للتتويج بالبطولة بالأخص أنه تبقى لهم مباريات قليلة، لذلك يجب عليهم تقديم أقصى ما لديهم.

واستذكر ليوناردو آخر ديربي خاضه بقميص النصر وقال: لقد كانت مباراة معقدة، حيث إن فريقنا كان قد ضم لاعبين جددا، لذلك كان شهرا صعبا إذ كنا نحاول التأقلم فيما بيننا، المباراة إلى حد ما جاءت متوازنة، ولقد كنا في طريقنا للفوز بهدفين ولكن في النهاية لم نستطع الانتصار بهذه المباراة المهمة.

ومن جانبه، قال الأوروغوياني نيكولاس ميسي بأنه مازال يشاهد مباريات الهلال حتى الآن، وإن البرازيلي إدواردو سيصنع الفارق.

وفي مقابلة مع "في المرمى" قال ميليسي: دائما أنتهز الفرصة في أي حديث إعلامي للتحدث عن الهلال فالحديث عنه هو شرف لي، وكذلك اللعب مع ناد كبير مثله، ذكرياتي جيدة مع الهلال خلال الفترة التي قضيتها معه، وفي الحقيقة هو ناد كبير يقدم الكثير للاعبيه. وأنا أحب متابعة مباريات الهلال دائما، وأقدم كل الدعم للفريق.

ويتفق ميليسي مع ليوناردو بأن الدوري لم يتغير كثيرا وقال: أعتقد أن الدوري السعودي لم يتغير كثيرا، دائما يضم لاعبين أقوياء سواء أجانب أو سعوديين، أعتقد أن الدورى جيد ويستحق المشاهدة ولم يتغير كثيرا بدخول لاعبين جدد مؤخرا، ومازال الدوري تنافسيا.

وحول قمة الجولة 25 والموسم، قال ميليسي: الجميع ينتظر هذه المباراة المهمة في الديربي ستكون مباراة العام، الهلال يتفوق على النصر بنقطتين ولكني أعتقد أنها ستكون مباراة قوية، حتى اللاعبين يتمنون لعب هذه المباراة وكذلك المشجعين ينتظرون هذه اللحظة. بالطبع بالنسبة لي سيفوز الهلال، ولكنها في النهاية مباراة ديربي والضغوطات فيها قوية على الطرفين، وأنا من منزلي سوف أشاهد اللقاء متمنيا المشاركة في هذه المباراة المهمة، وبالنسبة لي اللاعب الذي سيحدث الفارق هو إدواردو، وفي النصر لا يوجد أحد محدد.

وقال ميليسي عن آخر ديربي لعبه مع الهلال: هذه المباراة كانت مهمة جدا لنا على الرغم من علمنا أنها ليست ضمن الدوري، لكنها ديربي وليس من المفترض أن نخسرها، وقد كانت مباراة معقدة إلى حد ما حيث تقدمنا بهدف دون رد ثم تأخرنا بهدفين وفي النهاية انتهت المباراة بالتعادل ولكن كما قلت إنه من المهم الفوز بالديربي.

واختتم ميليسي اللقاء بنصيحة يوجهها للاعبين: رسالتي إلى لاعبي الهلال أنني أفتقدهم كثيرا وأمتلك الكثير من الذكريات الجميلة معهم ويجب عليهم الاستمتاع بهذه المباراة فهم متصدرو الدوري وعليهم اللعب بمسؤولية والتمتع بهذه المباراة المهمة.