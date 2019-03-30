البرتغاليون يحتفلون بصدارة فيتوريا.. وصحف بيرو تتغنى بلقطة كاريو

احتفلت صحيفة "ريكورد" البرتغالية بتصدر مواطنها روي فيتوريا بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوز فريقه النصر على الهلال، بينما تغنت صحف بيرو بلقطة مواطنها أندريه كاريو قبل تسجيل سالم الدوسري هدف التعادل للهلال، في المواجهة التي انتهت 3-2 لمصلحة النصر.

وسجل البرازيلي برونو أوفيني مدافع النصر هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه الانتصار على غريمه التقليدي الهلال ويعتلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأزرق مع بقاء 5 جولات على نهاية المسابقة.



وقالت "ريكورد" إن فيتوريا الذي جاء إلى النصر في فترة الشتاء استطاع مواصلة مسيرته الجيدة مع الفريق بعد سلسلة مباريات حقق فيها الانتصار، وصولاً إلى خطف الصدارة من الهلال، فريق جورجي جيسوس السابق.

وكتبت صحيفة "أوبسيرفادور" أن فيتوريا أعاد النصر إلى الصدارة بعد غيابه عنها 18 أسبوعاً، وتحديداً منذ الجولة السابعة.



وفي أميركا الجنوبية وتحديداً بيرو، قال موقع "فوتبول بيرانو" إن مساهمة مواطنه أندريه كاريو في مباراة الديربي لم تكن كافية لأن يحافظ الفريق الأزرق على الصدارة، مشيرة إلى أن لاعب الجناح دخل بديلاً في الشوط الثاني، واستطاع صناعة هدف رائع لسالم الدوسري الذي تجاوز حارس النصر وليد عبدالله ومدافعي الفريق الخصم قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وعنونت صحيفة "إلبوكون" البيروفية " كاريو يجتاز 3 لاعبين من النصر ويصنع هدف التعادل للهلال" وأرفقت مقطع فيديو لهدف سالم الدوسري.



وكتبت: جاء كاريو إلى الديربي الهام بعد رحلة طويلة بسبب أسبوع فيفا وتواجده في الولايات المتحدة الأميركية، وبقي على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل الشوط الثاني ويصنع الفارق، وتحديداً في لقطة رائعة تجاوز بها لاعبي النصر ومرر الكرة لسالم الدوسري الذي أكمل المهمة وسجل هدف التعادل للفريق المنقوص من محمد كنو بسبب الطرد، لكن ذلك لم يكن كافياً لأن برونو أوفيني سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.