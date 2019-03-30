الدوخي: شاكير أغفل منح حمدالله بطاقة صفراء

أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بأن الحكم التركي سونيت شاكير، قدم مباراة ممتازة في قراراته إلا أنه أغفل إنذار عبدالرزاق حمدالله في المباراة.

وقال الدوخي عند تقييمه الحالات التحكيمية: الحكم واجه الكثير من الاحتجاجات وقراراته كانت صحيحة بشكل عام.، وأرى أن هدف الهلال الأول كان صحيحا لأن لاعب النصر هو من بدأ دفع لاعب الهلال وليس العكس، وقرار طرد محمد كنو كان في محله.

وأضاف الدوخي: لا توجد ركلة جزاء لحمدالله على بوتيا، وكان يجب إنذار حمدالله بعدما تدخل على ديجينك بالرأس، وحول تدخل الدوسري على بيتروس، أضاف "لا يستحق سالم الدوسري أي بطاقة حمراء لأنه حدث عن طريق الخطأ ولم يكن متعمدا".