الشباب يؤزم موقف أحد.. ويستعيد "الثالث" من التعاون

واصل الشباب نتائجه الجيدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على أحد بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي أقيمت يوم السبت.

وسجل هدفي الشباب كل من سيباستياو دي فريتاس في الدقيقة 19 وأبوبكر ستيف تراوالي في الدقيقة 36 بينما سجل هدف أحد ماجد هزازي في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني شهدت المباراة عدة محاولات من الجانبين، لكنها لم تسجل، كما أهدر أحد فرصة ثمينة للتعادل عندما أضاع الجزائري كارل مجاني ضربة جزاء في الوقت بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 47 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أحد عند 15 نقطة في المركز 16.